방산·로봇 융합 등 첨단 국방 기술 ‘한 자리’

첨단국방산업 대전과 통합·로봇 커넥트 동시 개최

이미지 확대 대한민국 국방산업 발전 대전 포스터

세줄 요약 국방산업 대전과 첨단로봇 커넥트 통합 개최

200여 개 방산기업, 400여 개 부스 전시

AI·DX·MRO·사이버전 등 첨단기술 선보임

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방산 혁신 기술 기업 육성과 국방산업 협력 강화를 위한 ‘2026 대한민국 국방산업 발전 대전’이 내달 9~11일 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린다.26일 대전시에 따르면 국방산업 대전은 육군교육사령부, 한국국방MICE연구원이 공동 주최하는 국방 기술 전시·학술 행사로 올해는 ‘첨단국방산업 대전’과 통합 개최한다. 시는 또 산업 연계형 행사인 대전 ‘첨단로봇 커넥트’를 같은 기간 열어 국방과 첨단기술 간 융합 시너지를 강화했다.행사 기간 200여 개 방산기업이 400여 개 부스에서 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX), 국방 유지보수 운영(MRO), 사이버전, 미래 모빌리티 등 첨단기술 제품을 선보이는 방산 전시회가 열린다. 전시회에는 대표 방산 기업인 한화에어로스페이스와 LIG D＆A, 현대로템, 한국항공우주산업을 비롯해 두시텍·시버리솔루션스 등 지역 혁신기업도 참가한다.대전 첨단로봇 커넥트에서는 한국과학기술원 기술가치창출원이 주관하는 ‘로봇 얼라이언스 사업화 유망기술 상담회’와 예비·초기 스타트업을 위한 ‘카이스트 로봇 창업경진대회’가 열려 사업화를 지원할 예정이다. 사족보행 로봇 자율순찰과 반려로봇 시연, 로봇 축구, 드론 비행 체험 등 시민 참여형 프로그램도 상시 운영된다.대전방산포럼을 중심으로 국방 안보 환경 변화에 대응하기 위한 정보 교류와 학술행사도 진행한다. 육군교육사령부 주관 ‘미래 지상전력 기획 심포지엄’을 비롯해 국방 우주과학 기술 세미나, 인공지능 기반 유무인 복합체계(MUM-T) 국제콘퍼런스 등이 열린다. 개회식에서는 피지컬 AI·자율주행 소프트웨어 선도기업인 어플라이드 인튜이션의 제이슨 브라운 총괄본부장이 기조연설자로 나선다.대전 박승기 기자