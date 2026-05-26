박근혜 전 대통령 27일 부산 기장시장 방문…국민의힘 지원 유세

세줄 요약
- 박근혜 전 대통령, 27일 부산 기장시장 방문
- 국민의힘 지방선거 후보 지원 유세 예정
- 별도 연설 없이 시민 접촉 뒤 배경 설명
박근혜 전 대통령이 27일 부산을 찾아 6·3 지방선거에 출마한 국민의힘 후보를 지원하는 유세를 벌인다.
26일 국민의힘 부산시당은 박 전 대통령이 27일 오후 5시 30분쯤 기장군 기장시장을 방문해 국민의힘 후보자 지원 유세에 나선다고 밝혔다.
지원 유세에는 기장군이 지역구인 정동만 국민의힘 부산시당위원장, 박형준 국민의힘 부산시장 후보, 정명시 기장군수 후보, 광역·기초의원 후보들이 참여한다.
기장시장에서 박 전 대통령은 상인과 시민들을 만나 국민의힘 지방선거 후보자들을 지지해달라고 요청할 예정이다. 별도 연설 계획은 없고, 유세 후 기자들과 만나 지원 유세에 나선 배경 등을 간단히 밝힐 것으로 알려졌다.
박 후보는 이날 해운대구 동서대학교 센텀캠퍼스에서 열린 관훈토론회에서 “박 전 대통령의 지원이 도움이 된다고 보고 요청했다”고 밝혔다.
그러면서 “지금 북갑에서 부산의 보수 분열상이 그대로 드러나고 있다. 감정의 골이 깊은 상황에서 상징성을 가진 박 전 대통령이 오면 보수 결집에 도움이 될 것으로 생각한다”고 덧붙였다.
박 전 대통령은 앞서 23일에도 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 함께 칠성시장을 찾아 지원 유세를 펼친 바 있다. 이어 25일에는 충청권에서 국민의힘 후보 지원 유세를 했다.
부산 정철욱 기자
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