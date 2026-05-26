박근혜 전 대통령 27일 부산 기장시장 방문…국민의힘 지원 유세

세줄 요약 박근혜 전 대통령, 27일 부산 기장시장 방문

국민의힘 지방선거 후보 지원 유세 예정

별도 연설 없이 시민 접촉 뒤 배경 설명

이미지 확대 공주 산성시장 방문한 박근혜 박근혜 전 대통령이 지난 25일 오후 김태흠 국민의힘 충남지사 지원 유세를 하기 위해 공주 산성시장을 찾아 상인과 시민에게 인사하고 있다. 연합뉴스

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박근혜 전 대통령이 27일 부산을 찾아 6·3 지방선거에 출마한 국민의힘 후보를 지원하는 유세를 벌인다.26일 국민의힘 부산시당은 박 전 대통령이 27일 오후 5시 30분쯤 기장군 기장시장을 방문해 국민의힘 후보자 지원 유세에 나선다고 밝혔다.지원 유세에는 기장군이 지역구인 정동만 국민의힘 부산시당위원장, 박형준 국민의힘 부산시장 후보, 정명시 기장군수 후보, 광역·기초의원 후보들이 참여한다.기장시장에서 박 전 대통령은 상인과 시민들을 만나 국민의힘 지방선거 후보자들을 지지해달라고 요청할 예정이다. 별도 연설 계획은 없고, 유세 후 기자들과 만나 지원 유세에 나선 배경 등을 간단히 밝힐 것으로 알려졌다.박 후보는 이날 해운대구 동서대학교 센텀캠퍼스에서 열린 관훈토론회에서 “박 전 대통령의 지원이 도움이 된다고 보고 요청했다”고 밝혔다.그러면서 “지금 북갑에서 부산의 보수 분열상이 그대로 드러나고 있다. 감정의 골이 깊은 상황에서 상징성을 가진 박 전 대통령이 오면 보수 결집에 도움이 될 것으로 생각한다”고 덧붙였다.박 전 대통령은 앞서 23일에도 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 함께 칠성시장을 찾아 지원 유세를 펼친 바 있다. 이어 25일에는 충청권에서 국민의힘 후보 지원 유세를 했다.부산 정철욱 기자