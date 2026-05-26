청주시 인구·수출·고용지표 양호...청주공항 이용객은 증가

세줄 요약 총인구 88만6925명, 전년 말보다 1577명 증가

수출 53.7% 증가, 반도체가 81.2% 차지

청주공항 이용객 증가, 미분양 주택 감소

이미지 확대 청주시청.

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출생, 인구, 수출 등 청주시의 주요 지표가 양호한 것으로 나타났다.26일 청주시가 발표한 ‘2026년 1분기 청주시 주요 기본통계’에 따르면 지난 3월 말 기준 청주시 총인구는 88만 6925명이다. 지난해 12월 말과 비교하면 1577명이 늘었다.시 관계자는 “출생아 수가 사망자 수보다 많은 자연증가와 전입이 전출보다 많은 사회적 순유입이 동시에 나타났기 때문”이라고 설명했다.경제 부문 성적표도 개선되고 있다.올해 1분기 청주시 수출액은 83억 700만 달러로 전년 동기 대비 53.7% 증가했다. 무역수지 흑자 규모는 75억 4800만 달러를 기록했다. 수출 증가의 일등공신은 반도체로 전체 수출의 81.2%를 차지한다.고용률은 66.0%로 전국 평균 63.5%보다 2.5%포인트 높다. 실업률은 1.9%로 전국 평균 2.8%보다 0.9%포인트 낮다.올해 1분기 청주공항 운항 편수는 8616편으로 전년 동기 5875편보다 46.7% 증가했다. 이용객은 135만 7849명으로 전년 동기 94만 906명보다 44.3% 늘었다.주택시장도 안정을 찾아가고 있다. 지난해 11월 1184호까지 늘었던 미분양 주택이 올해 3월 기준 154호로 감소했다.시 관계자는 “주요 지표들이 개선되고 있다”며 “증가하는 인구에 걸맞은 정주여건을 구축하겠다”고 밝혔다.청주 남인우 기자