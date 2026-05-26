경북 포항시, 철도 연계해 관광 접근성 높인다…“시티투어 원스톱 예약”

세줄 요약 철도 연계 시티투어 원스톱 예약 상품 출시

종일 코스 통합한 퐝퐝코스와 인원 기준 완화

관광택시 병행 운영으로 체류형 관광 강화

이미지 확대 경북 포항시 북구 두호동 영일대 해수욕장 전경. 포항시 제공

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경북 포항시가 시티투어버스 상품과 철도를 연계해 관광 접근성을 높인다.시는 여름 성수기를 앞두고 철도 접근성과 관광 콘텐츠를 연계하기 위해 코레일 앱과 홈페이지에서 열차 예매와 함께 포항 시티투어버스 상품을 예약할 수 있는 상품을 출시했다고 26일 밝혔다.상품은 관광객들이 별도의 예약 절차 없이 여행 준비를 간편하게 할 수 있도록 마련됐다. 이와 함께 올해 시티투어는 기존 남·북구로 나뉘어 운영하던 종일 코스를 통합해 단일 코스인 ‘퐝퐝코스’로 개편했다. 코스는 구룡포 일본인 가옥거리, 과메기문화관, 호미곶광장, 죽도시장, 영일대해수욕장, 스페이스워크 등 포항 대표 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있도록 구성했다.또한 이용객 편의를 높이기 위해 운영 기준도 완화했다. 화·목요일 운영되는 평일 예약형은 최소 출발 인원을 기존 15명에서 10명으로 줄였고, 단체코스는 35명에서 30명으로 조정했다. 매주 토요일 운영하는 퐝퐝코스 주말 순환형은 최소 인원 제한을 없애 소규모 관광객도 부담 없이 이용할 수 있도록 했다.소규모·개별 관광객을 위한 관광택시 사업도 함께 운영한다. 관광택시를 이용하면 관광객이 원하는 일정과 코스에 맞춰 주요 관광지와 숨은 명소를 자유롭게 이동할 수 있다. 이용 요금은 3시간 기준 8만원, 5시간 기준 12만 5000원이다.윤천수 시 관광산업과장은 “포항관광 시티투어, 관광택시 등 관광 편의 교통수단을 활용해 앞으로도 포항이 가진 매력적인 관광 자원과 지역 상권을 유기적으로 결합한 체류형 관광 활성화에 나서겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자