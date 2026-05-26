[속보] 신세계 “스벅 제품, 503 수감번호·세월호 참사 등과 관련 없어”

세줄 요약 탱크데이 논란에 신세계 대국민 사과

5·18 부적절성 지적 누락, 검증 결함 확인

503 수감번호·세월호 연관 의혹 전면 부인

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26 뉴스1

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정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란에 대해 대국민 사과를 한 가운데 신세계 그룹이 온라인상 제기되고 있는 각종 의혹과 관련해 “사실과 다르다”고 부인했다.이날 전상진 신세계그룹 경영총괄부사장은 스타벅스 ‘5·18’ 마케팅 진상조사를 진행한 결과 “스타벅스 마케팅 검증 리스크 관리에 심각한 결함이 있다는 것을 확인했다”고 밝혔다.전 부사장은 “마케팅 기획과 승인 과정에서 그 누구도 5월 18일 탱크데이가 부적절한 표현이라고 지적하지 않았다”며 이번 마케팅 행사 합의자 7명 중 일부는 해당 마케팅 디자인 시안이 담긴 메일 첨부파일조차 열지 않고 관행적으로 승인한 것으로 확인됐다“고 설명했다.그러면서 “마케팅 즉시성을 우선시한 까닭에 과거 진행된 법무팀 검증 프로세스도 진행되지 않았다”며 “이번 사안은 실무자의 과실 여부를 넘어서 스타벅스코리아 내부의 사회적·역사적 민감성 부재를 드러냈다”고 고개숙였다.다만 온라인에서 제기된 각종 의혹에 대해서는 전부 무관하다고 부인했다.앞서 온라인상에는 스타벅스 탱크 텀블러가 게엄군 탱크를 상징한다든가 텀블러 용량이 503㎖인 이유를 두고 박근혜 전 대통령의 수감번호라는 등의 억측이 난무했다. 또 세월호 참사 10주기였던 2024년 4월 16일 스타벅스가 ‘사이렌(Siren) 클래식 머그’를 출시했던 것도 도마 위에 올랐다. 세이렌은 아름답고 달콤한 노랫소리로 지나가는 배의 선원들을 유혹해 죽음으로 이끄는 존재로 묘사된다.전 부사장은 “탱크텀블러는 해외제조사가 제작한 것으로, 실제 물탱크에서 영감을 얻었다는 공식입장을 확인했다”고 설명했다. 이어 “텀블러의 용량이 특정인의 수감번호를 연상시킨다는 것은 사실이 아니다”라면서 “해당 제품은 2023년부터 우리나라뿐 아니라 호주와 태국 등에서도 판매됐다. 일본과 슬로바키아 등도 17온스를 503㎖로 환산해 표기한다”고 해명했다.또 세월호 의혹과 관련해서도 “미니탱크 출시일 4·16은 행사업체 브랜드 데이 일정에 맞춘 것”이라며 “최초 스타벅스 코리아 미니 탱크데이 브랜드 날짜도 4월 20일로 제안했고 그 일정을 조율하는 과정에서 행사 업체 측에서 4·16으로 확정 통보해왔던 것”이라고 전했다.김민지 기자