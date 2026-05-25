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[속보] 80대 노인, 불에 타 숨진채 발견…유서 나와

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-05-25 21:54
입력 2026-05-25 21:46
세줄 요약
  • 아산 주택 앞마당서 80대 노인 발견
  • 현장서 유서 확인, 화재는 없었던 상태
  • 경찰, 부검·수사로 사망 경위 조사
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


충남 아산의 한 주택 앞마당에서 80대 노인이 불에 타 숨진 채 발견됐다. 현장에서는 유서가 발견된 것으로 전해졌다.

경찰과 소방에 따르면 25일 오후 6시 16분쯤 아산시 신창면 주택가를 지나던 A씨가 “앞마당에 사람이 쓰러져 있다”고 119에 신고했다.

현장에 출동한 119구급대는 불에 타 숨져 있는 80대 노인을 발견해 경찰에 인계했다. 당시 주택 문은 잠긴 상태였으며 화재도 발생하지 않았던 것으로 알려졌다.

경찰은 부검을 진행하고 수사를 통해 정확한 사망 경위를 조사할 계획이다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

권윤희 기자
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