[포토] “앗! 시원해”…도심 분수대 찾은 아이들

1 / 8 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스

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초여름 수준의 더운 날씨를 보인 25일 오후, 서울 종로구 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 시원하게 뿜어져 나오는 물줄기를 맞으며 즐겁게 뛰어놀고 있다.이날 광장을 찾은 시민들은 때 이른 더위를 식히며 활기찬 휴일 한때를 보냈다.온라인뉴스부