사회 [포토] “앗! 시원해”…도심 분수대 찾은 아이들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/25/20260525500070 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-25 15:36 입력 2026-05-25 15:31 1/ 8 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 이미지 확대 더운 날씨를 보이는 25일 서울 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 뛰놀고 있다. 2026.5.25 연합뉴스 초여름 수준의 더운 날씨를 보인 25일 오후, 서울 종로구 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 시원하게 뿜어져 나오는 물줄기를 맞으며 즐겁게 뛰어놀고 있다. 이날 광장을 찾은 시민들은 때 이른 더위를 식히며 활기찬 휴일 한때를 보냈다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 25일 서울에 나타난 날씨 현상은? 초여름 수준 더위 때 이른 추위