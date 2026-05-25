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[포토] “앗! 시원해”…도심 분수대 찾은 아이들

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수정 2026-05-25 15:36
입력 2026-05-25 15:31
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초여름 수준의 더운 날씨를 보인 25일 오후, 서울 종로구 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 시원하게 뿜어져 나오는 물줄기를 맞으며 즐겁게 뛰어놀고 있다.



이날 광장을 찾은 시민들은 때 이른 더위를 식히며 활기찬 휴일 한때를 보냈다.

온라인뉴스부
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