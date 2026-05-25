알록달록 우산 아래 걷는 나들이객들

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-25 15:23
입력 2026-05-25 15:23
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연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원에서 나들이객들이 리프트 안전그물에 설치된 형형색색의 우산 아래를 걷고 있다. 2026.5.25 이지훈 기자
연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원에서 나들이객들이 리프트 안전그물에 설치된 형형색색의 우산 아래를 걷고 있다. 2026.5.25 이지훈 기자


연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원에서 나들이객들이 리프트 안전그물에 설치된 형형색색의 우산 아래를 걷고 있다.

이지훈 기자
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