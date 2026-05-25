사회 알록달록 우산 아래 걷는 나들이객들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/25/20260525500066 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-25 15:23 입력 2026-05-25 15:23 이미지 확대 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원에서 나들이객들이 리프트 안전그물에 설치된 형형색색의 우산 아래를 걷고 있다. 2026.5.25 이지훈 기자 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원에서 나들이객들이 리프트 안전그물에 설치된 형형색색의 우산 아래를 걷고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 서울대공원의 위치는? 경기 과천시 서울시