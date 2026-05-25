사회 연휴 마지막 날, 꽉 찬 서울대공원 주차장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/25/20260525500065 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-25 15:22 입력 2026-05-25 15:22 이미지 확대 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원 주차장이 나들이객들의 차량으로 가득 차 있다. 2026.5.25 이지훈 기자 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원 주차장이 나들이객들의 차량으로 가득 차 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 사진이 촬영된 날은 연휴의 언제인가? 첫째 날 마지막 날