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양주 교차로서 오토바이·승용차 추돌…오토바이 운전자 숨져

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강남주 기자
수정 2026-05-25 14:27
입력 2026-05-25 14:27
세줄 요약
  • 양주 옥정동 교차로 오토바이·승용차 추돌
  • 오토바이 운전자 숨지고 동승 여성 부상
  • 직진·좌회전 충돌 가능성, 경찰 조사
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서울신문DB
서울신문DB


경기 양주시 한 교차로에서 오토바이와 승용차 간 추돌 사고가 나 오토바이를 운전하던 50대 남성이 숨졌다.

25일 양주경찰서에 따르면 전날 오후 10시쯤 양주시 옥정동의 한 교차로를 달리던 오토바이와 승용차가 추돌했다.

이 사고로 오토바이 운전자 50대 A씨가 크게 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 또 오토바이 뒷좌석에 타고 있던 50대 여성 B씨가 다리 부위 등을 다쳐 병원에서 치료받고 있다. 오토바이는 사고 충격에 따른 화재로 모두 탔다.

승용차 운전자는 큰 부상을 입지 않은 것으로 알려졌다.



경찰은 교차로에서 오토바이와 승용차가 직진과 좌회전을 하던 중 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

강남주 기자
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