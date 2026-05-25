사회 [포토] 이호테우해변 ‘조개 잡이’ 삼매경 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/25/20260525500051 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-25 14:08 입력 2026-05-25 14:08 1/ 6 이미지 확대 이미지 확대 25일 제주시 이호테우해변을 찾은 관광객과 도민들이 원담(제주 전통 바닷가 돌담 어로 시설)에서 고둥과 조개 등을 채취하고 있다. 2026.5.25. 연합뉴스 이미지 확대 25일 제주시 이호테우해변을 찾은 관광객과 도민들이 원담(제주 전통 바닷가 돌담 어로 시설)에서 고둥과 조개 등을 채취하고 있다. 2026.5.25. 연합뉴스 이미지 확대 25일 제주시 이호테우해변을 찾은 관광객과 도민들이 원담(제주 전통 바닷가 돌담 어로 시설)에서 고둥과 조개 등을 채취하고 있다. 2026.5.25. 연합뉴스 이미지 확대 25일 제주시 이호테우해변을 찾은 관광객과 도민들이 물놀이를 하고 있다. 2026.5.25. 연합뉴스 이미지 확대 25일 제주시 이호테우해변을 찾은 관광객과 도민들이 물놀이하거나 원담(제주 전통 바닷가 돌담 어로 시설)에서 고둥과 조개 등을 채취하고 있다. 2026.5.25. 연합뉴스 25일 초여름 날씨를 보인 제주시 이호테우해변을 찾은 관광객과 도민들이 원담(제주 전통 바닷가 돌담 어로 시설)에서 고둥과 조개 등을 채취하고 있다. 물이 빠진 원담 곳곳에 둘러앉은 이들은 바다가 내어준 보물을 바구니에 담으며 때 이른 바다 정취를 만끽했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 관광객들이 원담에서 채취한 것은? 고둥과 조개 해초와 미역