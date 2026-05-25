탄소중립 등 고유가 시대 ‘열분해유’ 기술 개발 경쟁 치열

고유가 ‘직격탄’ 지속 가능한 항공유 급부상

한국 최근 5년 출원 건수 세계 3위 ‘경쟁력’

이미지 확대 폐플라스틱 활용한 항공유 생산 공정. 지식재산처 제공

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이란 전쟁 여파로 고유가 시대가 현실화하면서 폐플라스틱 등을 활용한 ‘열분해유’에 대한 기술 개발 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 탄소 배출을 크게 줄일 수 있는 친환경 대체 연료인 지속 가능 항공유(SAF)에 대한 관심도 높아졌다.25일 지식재산처에 따르면 최근 5년(2019~23년)간 주요국에 출원된 폐플라스틱 활용 항공유 관련 특허는 2036건으로 집계됐다. 한국의 출원 건수는 230건으로 중국(527건), 미국(498건)에 이어 3위로 나타났다. 더욱이 한국인 출원은 2019년 13건에서 2023년 99건으로 7.6배 늘면서 연평균 증가율이 66.1%에 달했다. 다출원 순위에서 SK이노베이션은 98건으로 미국 이스트만 케미칼(137건), 중국 시노펙(117건)에 이어 3위를 차지해 국내외에서 적극적으로 권리 확보에 나서고 있는 것으로 평가됐다. 폐플라스틱을 300~500도의 고온으로 가열하면 ‘열분해유’가 나오는데 이를 정제해 항공유로 사용할 수 있다.출원 기술로는 폐플라스틱 열분해유를 정제하거나 품질을 높여 항공유로 만드는 기술이 965건으로 가장 많았다. 이어 폐플라스틱을 열분해유로 변환 또는 열분해유를 항공유로 변환할 때 변환 효율을 높여주는 촉매와 반응기 설계 기술(162건), 폐플라스틱을 가열·분해해 열분해유를 얻는 열분해 공정 기술(141건) 등이 뒤를 이었다.이호조 지식재산처 화학생명심사국장은 “폐플라스틱은 처리하기 곤란한 폐기물로 여겨졌으나 열분해 기술을 통해 탄소중립과 자원순환에 기여할 수 있는 자원이 되고 있다”면서 “주요국 SAF 의무화와 항공유 수급 불안정이 맞물리며 시장 선점 경쟁이 본격화되고 있어 우리 기업의 조기 권리화가 요구된다”고 밝혔다.대전 박승기 기자