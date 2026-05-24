[단독] 운전자 시선 뺏는 ‘교차로 유세’… 교통법도 선거법도 속수무책

안전 사각지대 된 유세차

이미지 확대 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 지난 21일 울산시 남구 공업탑 원형교차로(로터리)를 빙 둘러싼 유세 차량 앞에서 선거 운동원들이 출근길 시민들을 상대로 유세전에 나섰다. 도로교통법상 교차로 주정차는 불법이다.

울산 연합뉴스

세줄 요약 교차로 유세로 운전자 시선 분산

도로교통법은 금지, 선거법은 공백

경찰·지자체 단속 소극적 태도

2026-05-25 10면

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직장인 김모(44)씨는 24일 차를 몰고 세종시의 한 회전교차로에 진입했다가 6·3 지방선거 유세전에 나선 한 시의원 후보자와 눈이 마주쳤다. 순간 차량은 차선을 이탈했고 진입하려는 차와 부딪칠 뻔했다. 교차로에서 좌회전할 때는 손을 흔드는 시장 후보자를 쳐다보다가 차선을 이탈해 접촉 사고가 날 뻔했다. 김씨는 “차량 통행량이 많아 특히 주의를 기울여야 할 교차로에서 선거 후보자와 유세차량이 나와 시선을 빼앗는 건 운전 방해 행위 같다”고 말했다.선거운동이 본격화되면서 전국 곳곳의 원형·회전교차로(로터리) 주변과 중앙까지 점령한 후보자와 유세 차량으로 시민들의 교통안전에 대한 우려가 커지고 있다. 선거 운동이 운전자들의 시선을 분산시켜 사고를 유발하는 행위라는 지적이 나온다. 교차로에 주정차하는 건 불법이다. 행정안전부와 경찰·지방자치단체 등에 따르면 도로교통법 32조는 교차로와 횡단보도, 회전교차로 진출입 구간 등을 주정차 금지구역으로 규정하고 있다. 차량 흐름을 방해하거나 운전자 시야를 가리거나 분산시켜 사고 위험을 키울 수 있기 때문이다.선거 유세 차량도 예외는 없다. 하지만 선거철만 되면 대형 스피커와 LED 전광판을 장착한 유세 차량은 교차로 인근 차로에까지 장시간 정차한 채 확성기 방송과 율동을 이어가고 있다. 교통 당국은 도로교통법 위반 혐의로 단속해야 하지만 선거 개입이 될까 봐 묵인하고 있다. 현행 공직선거법에도 교차로 내 유세 차량 장소와 관련한 규정은 없는 상태다. 선거 유세를 보다 전방주시 소홀로 교통사고에 노출되는 건 결국 시민이다.선거운동원들이 중앙분리대 초입이나 버스정류장 앞 안전지대까지 점거해 선거운동을 벌이는 것도 문제다. 출퇴근 시간대 도심 회전교차로에서 차량을 향해 손을 흔들어 운전자의 시선을 돌리는 행위는 위험천만하지만 규제 사각지대에 있어 선거철마다 반복되고 있다.공직선거법 79조·80조는 유세 차량과 공개연설을 허용하면서도 로터리 등을 금지 장소로 별도로 규정하지 않고 있다. 오히려 연설 금지 장소 규정은 국가·지자체 시설을 제외한 도로변 등 다수인이 오가는 공개된 장소에서 연설이 가능하다고 하고 있다. 후보들이 교차로 유세에 집중하는 이유는 ‘가성비 노출 효과’가 좋다는 판단 때문이다.전문가들은 “선거운동의 자유도 도로교통법 테두리 안에서 이뤄져야 한다”고 지적한다. 국민의 교통안전을 지켜야 할 경찰도 ‘선거 운동의 자유’를 보장한다는 이유로 손을 놓고 있어선 안 된다는 목소리도 나온다.행안부 관계자는 “현행 선거법상 로터리 유세를 제한할 규정이 없어 유세 차량 위치를 제재할 수가 없다”며 “경찰도 사고 위험성을 알지만 선거 운동 기간이라 단속에 부담을 느낀다”고 말했다. 이어 “선거 이후 관계기관 협의와 의견 수렴을 통해 도로교통법 등을 개선할 필요가 있다”고 밝혔다.세종 강주리 기자