논란에 인기 하락?…스타벅스 카톡 선물하기 순위 보니 ‘깜짝’

이미지 확대 카카오톡 선물하기에서 인기 선물로 꼽히던 스타벅스 기프티콘이 ‘5·18 탱크데이’ 논란에 순위가 급락했다. 카카오톡 캡처

이미지 확대 카카오톡 선물하기에서 인기 선물로 꼽히던 스타벅스 기프티콘이 ‘5·18 탱크데이’ 논란에 순위가 급락했다. 카카오톡 캡처

이미지 확대 ‘정용진 사퇴! 스타벅스 불매!’ 대학생 기자회견 23일 서울 스타벅스커피코리아 본사 앞에서 한국대학생진보연합 주최로 ‘정용진 사퇴! 스타벅스 불매! 대학생 기자회견’이 열리고 있다. 2026.5.23 연합뉴스

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카카오톡 선물하기에서 인기 선물로 꼽히던 스타벅스 기프티콘이 ‘5·18 탱크데이’ 논란에 순위가 급락했다.24일 카카오톡 선물하기 내의 ‘교환권’ 카테고리 인기 순위를 보면 1~2위를 차지하던 스타벅스 식음료 교환권은 오후 8시 40분 기준 6위로 밀려났다.1~2위 자리는 배달의민족 상품권이 차지했고, 신세계상품권 10만원권과 올리브영 기프트카드 등이 그 뒤를 이었다.다만 ‘카페’ 카테고리에서는 여전히 스타벅스 상품권이 1~3위를 차지했다.스타벅스는 지난 18일 회사 텀블러 행사 마케팅 과정에서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용해 논란이 일었다.비판 여론이 들끓자, 스타벅스는 즉시 행사를 중단하고 1차 사과문을 냈으며, 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 SCK컴퍼니 대표와 담당 임원을 즉각 해임하는 초강수를 뒀다.곧이어 정 회장의 대국민 사과와 글로벌 본사의 사과, 관련 임직원 징계 절차 착수 등 전방위적 조치를 취했으나 스타벅스를 넘어 신세계그룹을 향한 비판은 끊이지 않았다.정 회장은 오는 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 직접 대국민 사과문을 발표할 예정이다.하승연 기자