6·3 지방선거 부산 유권자 285만7335명 확정

세줄 요약 부산 지방선거 유권자 285만7335명 확정

여성 51.8%로 남성보다 많음

부산진구 최다, 중구 최저

이미지 확대 부산시선거관리위원회. 부산시선거관리위원회 제공

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부산시선거관리위원회는 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에 참여할 수 있는 부산지역 유권자 수가 285만 7335명으로 확정됐다고 24일 밝혔다.이는 주민등록 선거권자 284만 9420명에 주민등록 재외국민 4824명, 외국인 선거권자 3091명을 합한 것이다.주민등록 재외국민은 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 입국해 주민등록 신고를 한 재외 국민을 말한다. 3개월 이상 주민등록표에 등록된 사람은 투표할 수 있다. 외국인도 영주자격 취득 후 3년이 경과해 외국인대장에 등재되면 투표할 수 있다.부산지역 유권자는 2022년 제8회 지방선거와 비교하면 5만 9497명 줄었다. 지난해 제21대 대통령 선거 때보다는 6736명 감소했다.이번 선거에서 여성 유권자는 148만 825명(51.8%)으로 남성 유권자 137만 7217명(48.2%)보다 많았다. 지역별로는 부산진구가 32만여 명(11.5%)으로 가장 많았다. 가장 적은 곳은 3만여 명(1.2%)인 중구였다.이번 지방선거와 동시에 실시하는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 유권자 수는 11만 7430명으로 확정됐다.부산 정철욱 기자