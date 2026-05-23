“개판인 걸 알아서…” 김선태, 이곳에 ‘1억원’ 통 크게 기부한 이유

세줄 요약 충주의료원에 1억원 지역응급의료 기부

충주 응급의료 열악함 지적과 개선 호소

유튜브 수익 기부 약속과 정기 기부 예고

이미지 확대 충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 ‘충주맨’ 김선태씨가 충주의료원에 1억원을 기부했다. 유튜브 ‘김선태’ 캡처

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충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 ‘충주맨’ 김선태씨가 충주의료원에 1억원을 기부했다.김씨는 22일 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’에 ‘기부했습니다’라는 제목의 영상을 올려 이 같은 사실을 밝혔다.영상에서 김씨는 “이제까지는 기업이랑 같이 기부를 했는데, (이번엔) 제 통장에서 기부를 하려고 한다”며 “제가 기부할 곳은 충주의료원”이라고 말했다.그는 충주의료원에 기부하는 이유에 대해 “저도 삼성의료원이나 서울 아산병원에 기부하면 더 멋있다는 걸 안다”며 “근데 충주에 살면서 충주 응급의료가 개판인 걸 뻔히 아는데 그거를 미뤄놓고 그냥 서울 병원에 기부하는 게 좀 그랬다”고 설명했다.이어 “지방 응급의료가 어렵다. 특히 심뇌혈관 질환이나 중증외상 같은 경우 회생률이 낮다”며 “응급의료만이라도 좀 개선이 됐으면 좋겠다”고 전했다.그러면서 “솔직히 제가 이 돈 기부한다고 해서 응급의료가 달라질 거라고 생각 안 한다”며 “그래도 많은 분들이 지방 응급의료에 대해 관심을 가져주셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.김씨는 영상 말미 충주의료원에 ‘지역응급의료 기부금’ 명목으로 1억원을 기부하고 촬영한 인증 사진을 공개하기도 했다.앞서 김씨는 유튜브 수익의 30%를 기부하겠다고 밝힌 바 있다. 그는 “계속해서 사익을 추구하면 욕먹을 것 같다. 정기적으로 한달에 한 번이든 분기에 한 번이든 모아서 기부하는 콘텐츠를 만들도록 하겠다”고 했다.한편 ‘충TV’를 운영하며 ‘충주맨’이라 불린 김씨는 남다른 센스로 구독자를 100만명 가까이 끌어모으며 지방자치단체의 홍보 패러다임을 바꿨다는 평가를 받았다.지난 3월 공직에서 물러난 그는 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 개설해 기업 등을 홍보하고 있으며, 현재 구독자는 167만명까지 늘었다.윤예림 기자