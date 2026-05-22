‘마른 당뇨 옛말’…30대 당뇨환자 10명 중 8명 비만

성인 당뇨병 환자 61.1%가 복부비만

30대 당뇨 환자 비만 유병률은 81.3%

‘젊은 비만형 당뇨병’ 빠르게 확산

이미지 확대 미국 국립보건원(NIH) 제공

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30~40대 젊은 당뇨병 환자 10명 중 8명은 비만을 동반한 것으로 나타났다. 과거 한국인 당뇨병의 전형으로 여겨졌던 ‘마른 당뇨병’ 대신 비만과 복부지방을 동반한 ‘젊은 비만형 당뇨병’이 빠르게 확산하고 있다는 분석이다. 전문가들은 젊은 나이에 당뇨병이 시작될수록 합병증 노출 기간이 길어지는 만큼 단순 혈당 조절을 넘어 체중 관리까지 병행해야 한다고 강조했다.강북삼성병원 내분비내과 박세은 교수 연구팀이 ‘당뇨병 팩트시트 2025’를 바탕으로 국내 성인 당뇨병 환자의 비만 현황을 분석한 결과 전체 환자의 52.4%는 체질량지수(BMI) 25 이상인 비만 상태였다.특히 젊은 층에서 비만 동반 비율이 두드러졌다. 30대 당뇨병 환자의 비만 유병률은 81.3%에 달했고, 40대 역시 76.7%로 나타났다. 반면 65세 이상 고령 환자의 비만 유병률은 38.3%에 그쳤다. 젊은 당뇨병 환자의 비만 비율이 고령층보다 두 배 이상 높은 셈이다.허리둘레를 기준으로 한 복부비만도 심각한 수준이었다. 전체 성인 당뇨병 환자의 61.1%가 복부비만이었으며, 30대와 40대 환자의 복부비만 유병률은 각각 78.4%, 73.1%로 조사됐다. 복부비만은 인슐린 저항성을 높여 혈당 조절을 어렵게 하고 심근경색·뇌졸중 같은 심혈관질환 위험까지 키우는 주요 원인으로 꼽힌다.연구팀은 한국 당뇨병의 양상이 빠르게 변하고 있다고 분석했다. 과거에는 인슐린 분비 기능 저하로 발생하는 이른바 ‘마른 당뇨병’이 많았다면 최근에는 서구화된 식습관과 운동 부족, 체중 증가 등이 맞물리며 비만 기반의 당뇨병이 늘고 있다는 것이다.박 교수는 “젊은 나이에 비만형 당뇨병이 시작되면 합병증에 노출되는 기간이 길어지는 만큼 더욱 치명적일 수 있다”며 “혈당 수치만 낮추는 치료에 머물 것이 아니라 체중 감량과 생활습관 개선을 함께 진행하는 통합 치료가 필요하다”고 말했다.전문가들은 특히 젊은 당뇨병 환자 증가세가 단순 개인 건강 문제를 넘어 사회 전체의 만성질환 부담으로 이어질 수 있다고 우려한다. 30~40대는 경제활동과 육아를 동시에 책임지는 핵심 연령층인 만큼 조기 합병증 발생 시 의료비 증가와 노동력 손실 부담도 커질 수 있어서다.이현정 기자