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경복궁에서 펼쳐진 화려한 처용무

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수정 2026-05-20 00:36
입력 2026-05-20 00:36
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경복궁에서 펼쳐진 화려한 처용무
경복궁에서 펼쳐진 화려한 처용무 국립국악원의 무용단이 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연을 펼치고 있다.
뉴스1


국립국악원의 무용단이 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연을 펼치고 있다.

뉴스1
2026-05-20 10면
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