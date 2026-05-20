이미지 확대 경복궁에서 펼쳐진 화려한 처용무 국립국악원의 무용단이 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연을 펼치고 있다.

뉴스1

2026-05-20 10면

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국립국악원의 무용단이 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연을 펼치고 있다.뉴스1