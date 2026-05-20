사회 경복궁에서 펼쳐진 화려한 처용무 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/20/20260520010010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-20 00:36 입력 2026-05-20 00:36 이미지 확대 경복궁에서 펼쳐진 화려한 처용무 국립국악원의 무용단이 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연을 펼치고 있다.뉴스1 국립국악원의 무용단이 19일 서울 종로구 경복궁 수정전 앞에서 열린 2026 경복궁 야간 상설공연 ‘소리의 씨앗’ 미디어 행사에서 처용무 공연을 펼치고 있다. 뉴스1 2026-05-20 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지