국민과 함께 ‘안전한국훈련’

이미지 확대 의료기관 화재 훈련 19일 오후 서울 성동구 한양대학교 병원에서 의료기관 대형화재를 가정한 국민과 함께 안전한국훈련이 실시되고 있다. 2026.5.19 도준석 전문기자

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19일 오후 서울 성동구 한양대학교 병원에서 의료기관 대형화재를 가정한 국민과 함께 안전한국훈련이 실시되고 있다.도준석 전문기자