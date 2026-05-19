사회 국민과 함께 ‘안전한국훈련’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/19/20260519500167 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-19 16:05 입력 2026-05-19 16:05 이미지 확대 의료기관 화재 훈련 19일 오후 서울 성동구 한양대학교 병원에서 의료기관 대형화재를 가정한 국민과 함께 안전한국훈련이 실시되고 있다. 2026.5.19 도준석 전문기자 19일 오후 서울 성동구 한양대학교 병원에서 의료기관 대형화재를 가정한 국민과 함께 안전한국훈련이 실시되고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 훈련이 실시된 장소는? 한양대학교 병원 서울대학교 병원