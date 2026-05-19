‘유네스코 세계유산위원회’ 부산 개최 기념 세계유산 투어

세줄 요약 유네스코 세계유산위원회 부산 개최 기념 투어 마련

피란수도 부산 유산과 남부권 세계유산 현장 탐방

6월 19~20일 반일·일일투어 총 4회 진행

이미지 확대 한국 17번째 세계유산 반구천 암각화 한국 17번째 세계유산 반구천 암각화

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부산시는 7월 개최되는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’(WHC) 부산 개최를 기념하기 위해 ‘세계유산 투어’를 개최한다고 19일 밝혔다.이번 투어는 유네스코 세계유산위원회 본행사(7월 13~29일)에 앞서 피란수도 부산 유산과 남부권 세계유산을 직접 방문하고 체험할 수 있도록 기획된 홍보 프로그램이다.투어 일정은 6월 19일과 20일 4회 진행되며, 피란수도 부산 유산을 주제로 하는 반일투어 2회, 남부권 세계유산을 탐방하는 일일투어 2회로 구성된다.반일 투어는 부산근현대역사관, 부산지방기상청(국립중앙관상대), 아미동 비석마을, 임시수도기념관 등 피란수도 부산 유산 현장을 방문한다.일 일 투어는 통도사· 반구대 암각화 등으로 구성된 울산․양산 세계유산 코스 1회, 불국사·석굴암·대릉원 등으로 구성된 경주 세계유산 코스 1회로 진행된다.김경덕 부산시장 권한대행은 “이번 유네스코 세계유산위원회는 부산의 국제회의 유치 역량과 글로벌 도시 이미지를 한 단계 높일 수 있는 중요한 계기”라며 “유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 한 번 더 알리고 세계유산에 대한 전국민적 관심을 높이고자 한다”라고 전했다.부산 신정훈 기자