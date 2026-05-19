‘유네스코 세계유산위원회’ 부산 개최 기념 세계유산 투어

세줄 요약
- 유네스코 세계유산위원회 부산 개최 기념 투어 마련
- 피란수도 부산 유산과 남부권 세계유산 현장 탐방
- 6월 19~20일 반일·일일투어 총 4회 진행
부산시는 7월 개최되는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’(WHC) 부산 개최를 기념하기 위해 ‘세계유산 투어’를 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 투어는 유네스코 세계유산위원회 본행사(7월 13~29일)에 앞서 피란수도 부산 유산과 남부권 세계유산을 직접 방문하고 체험할 수 있도록 기획된 홍보 프로그램이다.
투어 일정은 6월 19일과 20일 4회 진행되며, 피란수도 부산 유산을 주제로 하는 반일투어 2회, 남부권 세계유산을 탐방하는 일일투어 2회로 구성된다.
반일 투어는 부산근현대역사관, 부산지방기상청(국립중앙관상대), 아미동 비석마을, 임시수도기념관 등 피란수도 부산 유산 현장을 방문한다.
일 일 투어는 통도사· 반구대 암각화 등으로 구성된 울산․양산 세계유산 코스 1회, 불국사·석굴암·대릉원 등으로 구성된 경주 세계유산 코스 1회로 진행된다.
김경덕 부산시장 권한대행은 “이번 유네스코 세계유산위원회는 부산의 국제회의 유치 역량과 글로벌 도시 이미지를 한 단계 높일 수 있는 중요한 계기”라며 “유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 한 번 더 알리고 세계유산에 대한 전국민적 관심을 높이고자 한다”라고 전했다.
부산 신정훈 기자
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