“가정폭력은 범죄”…경찰청·남양유업, 대국민 홍보 캠페인

이미지 확대 남양유업 ‘1등급 아침에 우유(900㎖)’ 팩 옆면에 새겨진 가정폭력 예방 문구. 경찰청과 남양유업은 19일부터 2개월간 가정폭력 예방을 위한 대국민 홍보 캠페인을 벌인다. 경찰청 제공

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경찰청은 남양유업과 함께 우유팩에 가정폭력 예방 문구를 새기는 대국민 홍보 캠페인을 2개월간 벌인다고 19일 밝혔다.이 기간 남양유업 ‘1등급 아침에 우유(900㎖)’ 팩 옆면에는 ‘가족 뒤에 숨은 폭력, 가정폭력은 범죄입니다’라는 문구가 들어간다. 피해자에겐 용기를 내 경찰에 신고하는 계기를 마련하고, 가해자에겐 경각심을 심어 주기 위해서다.경찰청 관계자는 “이번 캠페인을 통해 가장 안전해야 할 공간에서 발생하는 범죄의 위험성을 알리고, 신고 활성화를 통해 국민의 일상이 더욱 안전해지도록 하겠다”고 말했다.남양유업 관계자도 “남녀노소 누구나 일상에서 접하는 우유를 통한 홍보 사업은 의미 있는 일”이라며 “앞으로도 경찰청과 협업해 다양한 활동을 할 것”이라고 했다.임태환 기자