탐라국입춘굿·우도소라축제 ‘최우수’ 선정… 그럼 우수·유망축제는?

제주축제 28개 중 2026년 도 지정축제 11개 확정

서귀포유채꽃축제 우수축제, 성산일출축제는 유망축제

지역부문선 보목자리돔축제와 추자도참굴비대축제 ‘우수’

제주 관광 이미지 훼손 축제 無… 퇴출 축제 아직 안 나와

이미지 확대 지난해 제주도내에서 열린 축제 28개 중 최우수축제로 선정된 탐라국입춘굿 축제 모습. 제주도 제공

이미지 확대 지난해 제주도내에서 열린 축제 28개 중 최우수축제로 선정된 우도소라축제 모습. 제주도 제공

세줄 요약 도 지정축제 11개 확정, 등급별 선정 발표

탐라국입춘굿·우도소라축제 최우수 선정

바가지요금 축제 퇴출, 지원금 차등 지급

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제주 대표 최우수 축제로 탐라국입춘굿과 우도소라축제가 선정됐다.제주도는 2025년 한 해 동안 도내에서 열린 축제 28개를 평가해 2026년 도 지정축제 11개를 확정했다고 19일 밝혔다. 이번 선정은 광역부문 3개, 지역부문 8개 축제로 나뉘어 이뤄졌다.광역부문에서는 탐라국입춘굿이 최우수축제로 선정됐다. 서귀포유채꽃축제는 우수축제, 성산일출축제는 유망축제로 각각 이름을 올렸다.지역부문에서는 우도소라축제가 최우수축제를 차지했다. 우수축제에는 보목자리돔축제와 추자도참굴비대축제가 선정됐다. 유망축제에는 고마로마(馬)문화축제, 금능원담축제, 산지천축제, 이호테우축제, 한라산청정고사리축제 등 5개 축제가 포함됐다.이번 평가는 제주도 축제육성위원회가 지난 15일 회의를 열어 심의·의결했다.선정된 축제에는 등급별로 재정 지원이 이뤄진다. 최우수축제 2곳에는 각 2000만원, 우수축제 3곳에는 각 1000만원, 유망축제 6곳에는 각 500만원의 축제육성지원금이 지급된다. 2027년부터는 정액 예산 범위 내에서 추가 지원도 이어질 예정이다.김양보 도 관광교류국장은 “지역축제는 제주 고유의 문화와 관광자원을 담은 핵심 콘텐츠”라며 “각 축제의 경쟁력을 높여 지역 관광 활성화로 이어지도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.한편 도는 올해부터 도 지정축제 선정평가에 공공성과 책임성을 강화한 새 기준을 적용해 바가지요금 등으로 제주 관광 이미지를 훼손한 축제는 즉시 퇴출한다. 또한 결정일로부터 3년간 평가대상 진입도 불가능하며, 같은 기간 축제 예산 보조율이 최대 50%로 제한되는 페널티를 받게 된다. 평가 감점 상한도 대폭 확대됐다. 기존 최대 -3점에 불과했던 감점 상한을 최대 -15점으로 5배 상향해 공공성을 저해하는 운영 행위에 실효성 있게 대응한다.제주 강동삼 기자