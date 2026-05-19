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한복 입고 찰칵… “오늘부터 우리도 성년”

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수정 2026-05-19 00:11
입력 2026-05-19 00:11
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한복 입고 찰칵… “오늘부터 우리도 성년”
한복 입고 찰칵… “오늘부터 우리도 성년” 제54회 성년의 날인 18일 대전 동구문화원에서 열린 전통 성년례에 참여한 학생들이 한복 차림으로 사진 촬영을 하고 있다.
대전 뉴스1


제54회 성년의 날인 18일 대전 동구문화원에서 열린 전통 성년례에 참여한 학생들이 한복 차림으로 사진 촬영을 하고 있다.

대전 뉴스1
2026-05-19 10면
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