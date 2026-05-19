사회 한복 입고 찰칵… “오늘부터 우리도 성년” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/19/20260519010008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-19 00:11 입력 2026-05-19 00:11 이미지 확대 한복 입고 찰칵… “오늘부터 우리도 성년” 제54회 성년의 날인 18일 대전 동구문화원에서 열린 전통 성년례에 참여한 학생들이 한복 차림으로 사진 촬영을 하고 있다.대전 뉴스1 제54회 성년의 날인 18일 대전 동구문화원에서 열린 전통 성년례에 참여한 학생들이 한복 차림으로 사진 촬영을 하고 있다. 대전 뉴스1 2026-05-19 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지