이미지 확대 한복 입고 찰칵… “오늘부터 우리도 성년” 제54회 성년의 날인 18일 대전 동구문화원에서 열린 전통 성년례에 참여한 학생들이 한복 차림으로 사진 촬영을 하고 있다.

대전 뉴스1

2026-05-19 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제54회 성년의 날인 18일 대전 동구문화원에서 열린 전통 성년례에 참여한 학생들이 한복 차림으로 사진 촬영을 하고 있다.대전 뉴스1