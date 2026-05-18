[포토] 무더위에 ‘해수욕장 산책’

1 / 9 이미지 확대 양산 쓰고 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 5월 중순 광암해수욕장 산책 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 5월 무더위 맨발 산책 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 5월 무더위 맨발 산책 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 해수욕장 산책 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 해수욕장 산책 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 낮 최고 34도…해수욕장 찾은 시민 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 해수욕장 산책 전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 낮 최고 34도…해수욕장 찾은 시민전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다. 이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다. 2026.5.18 연합뉴스

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전국적으로 무더위 이어진 18일 오후 경남 창원시 마산합포구 광암해수욕장을 찾은 시민들이 산책하며 무더위를 식히고 있다.이날 경남지역 낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다.온라인뉴스부