사회 [포토] 남방큰돌고래 무리의 유영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/18/20260518800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-18 13:44 입력 2026-05-18 13:44 1/ 4 이미지 확대 18일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스 18일 제주 서귀포시 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 무리가 유영하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 남방큰돌고래가 관찰된 지역은 어디인가? 제주 서귀포시 제주 제주시