부산시, ‘2026 치의학산업 육성 계획’ 발표…국립치의학연구원 유치 총력

세줄 요약 치의학산업 육성계획 발표, 4대 전략 제시

국립치의학연구원 유치 추진 방향 논의

부산, 전국 최대 치의학 산업 기반 강조

이미지 확대 부산시가 지난 15일 ‘치의학산업지원위원회’를 열고 치의학 산업 육성 및 지원 계획을 점검하고, 국립치의학연구원 유치 전략을 논의하고 있다. 부산시 제공

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부산시는 최근 치의학산업지원위원회를 열고 올해 치의학산업 육성·지원 계획과 국립치의학연구원 유치 추진 방향을 논의했다고 18일 밝혔다.이번 회의는 첨단기술을 기반으로 한 고부가가치 산업으로 전환이 요구되는 치의학산업의 성장 기반을 강화하고, 관련 정책 과제를 체계적으로 추진할 방안을 논의하기 위해 마련됐다.시는 이날 ‘2026 치의학산업 육성 및 지원계획’을 보고했다. 이 계획은 디지털 융복합 기반의 첨단기술 산업화 및 우수인재 양성, 한국 치의학의 세계시장 진출 촉진을 통한 산업 경쟁력 강화, 연구·실증·산업화로 이어지는 전주기 치의학산업 생태계 구축, 동남권 관계망 기반 연구역량 강화와 기술혁신 선도 등 4대 추진 전략과 9개 세부 사업으로 구성됐다.이날 회의에서 유진호 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) 연구원이 국립치의학연구원과 관련한 정부 정책 동향과 유치 추진 경과 등을 공유했으며, 참석한 전문가들이 향후 국립치의학연구원을 부산에 유치하기 위한 전략을 논의했다.보건복지부는 상반기 중 국립치의학연구원 설립지를 선정하기 위한 기준을 마련하고, 하반기에 후보지 공개모집에 나설 계획이다. 국립치의학연구원은 국내 최초의 치의학 전문 국립연구기관으로, 임상·산업·정책 연구를 아우르는 치과의학 거점으로 설립될 예정이다. 부산을 비롯해 대구, 광주, 충남 천안 등이 유치에 나서고 있다.시는 부산이 전국 최대 규모의 치의학 산업 기반을 갖춘 점을 내세워 국립치의학연구원 유치에 도전하고 있다. 치과병의원 1358곳, 치과기공소 487곳 등 1800여 개의 치의학 의료·산업 기관이 부산에서 운영 중이며 종사자 수는 5305명이다. 수도권 외 지역 중 부산이 가장 큰 치의학 산업 기반을 갖추고 있다는 게 시의 설명이다.시는 부산대 치의학전문대학원을 중심으로 한 연구·임상 기반 시설, 선도기업 역량, 우수 정주 여건 등을 활용해 연구부터 산업, 수출까지 연계되는 치의학 전주기 생태계 구축이 가능할 것으로 보고 있다.시 관계자는 “치의학 산업은 디지털 헬스케어와 첨단의료를 기반으로 시민 건강과 지역경제를 함께 이끄는 미래 핵심 산업이 될 것”이라며 “산·학·연·의료계와 협력해 국립치의학연구원을 부산에 유치하고, 동남권이 치의학산업의 혁신 거점으로 자리매김하도록 하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자