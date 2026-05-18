사회 어르신의 고유가 피해 지원금 신청 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/18/20260518500220 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-18 17:26 입력 2026-05-18 17:26 이미지 확대 소득 하위 70% 2차 고유가 피해 지원금 신청이 시작된 18일 서울 성북구 장위3동 주민센터에서 한 고령의 신청자가 돋보기를 이용해 서류를 작성하고 있다. 2026.5.18 도준석 전문기자 소득 하위 70% 2차 고유가 피해 지원금 신청이 시작된 18일 서울 성북구 장위3동 주민센터에서 한 고령의 신청자가 돋보기를 이용해 서류를 작성하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2차 고유가 피해 지원금의 지원 대상은? 소득 하위 70% 소득 하위 50%