어르신의 고유가 피해 지원금 신청

이미지 확대 소득 하위 70% 2차 고유가 피해 지원금 신청이 시작된 18일 서울 성북구 장위3동 주민센터에서 한 고령의 신청자가 돋보기를 이용해 서류를 작성하고 있다. 2026.5.18 도준석 전문기자

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소득 하위 70% 2차 고유가 피해 지원금 신청이 시작된 18일 서울 성북구 장위3동 주민센터에서 한 고령의 신청자가 돋보기를 이용해 서류를 작성하고 있다.도준석 전문기자