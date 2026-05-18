메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

강원도, 수소 저장·운송 클러스터 내달 착공

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김정호 기자
김정호 기자
수정 2026-05-18 17:15
입력 2026-05-18 17:15

668억 들여 실증 플랫폼 구축

이미지 확대
강원도청 전경. 서울신문 DB
강원도청 전경. 서울신문 DB


강원도는 동해 북평제2일반산업단지 수소 저장·운송 클러스터의 기반 시설인 산업진흥센터와 안정성시험센터, 시스템실증센터를 다음 달 착공한다고 18일 밝혔다.

이들 시설은 수소 기업이 개발한 신기술과 제품을 시험, 평가, 실증하는 플랫폼이다. 2028년까지 1만 5517㎡에 건축물 3개 동이 지어지고, 설비와 장비 38종을 갖춘다. 사업비는 국비 245억원을 포함 총 668억원이다.

김광래 도 경제부지사는 “기반 구축을 통해 기업과 연구기관의 참여를 확대하고, 기술을 고도화하는 등 수소 생태계 조성에 속도를 더 내겠다”고 말했다.

앞선 2024년 수소 저장·운송 클러스터 구축 사업은 행정안전부 중앙투자심사를 통과했고, 같은 해 정부는 동해와 삼척을 수소특화단지로 지정했다.

춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동해 수소 클러스터 기반시설 총 사업비는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기