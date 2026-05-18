강원도, 수소 저장·운송 클러스터 내달 착공

668억 들여 실증 플랫폼 구축

이미지 확대 강원도청 전경. 서울신문 DB

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강원도는 동해 북평제2일반산업단지 수소 저장·운송 클러스터의 기반 시설인 산업진흥센터와 안정성시험센터, 시스템실증센터를 다음 달 착공한다고 18일 밝혔다.이들 시설은 수소 기업이 개발한 신기술과 제품을 시험, 평가, 실증하는 플랫폼이다. 2028년까지 1만 5517㎡에 건축물 3개 동이 지어지고, 설비와 장비 38종을 갖춘다. 사업비는 국비 245억원을 포함 총 668억원이다.김광래 도 경제부지사는 “기반 구축을 통해 기업과 연구기관의 참여를 확대하고, 기술을 고도화하는 등 수소 생태계 조성에 속도를 더 내겠다”고 말했다.앞선 2024년 수소 저장·운송 클러스터 구축 사업은 행정안전부 중앙투자심사를 통과했고, 같은 해 정부는 동해와 삼척을 수소특화단지로 지정했다.춘천 김정호 기자