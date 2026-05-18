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대구 상가 주택서 불…70대 1명 숨져

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민경석 기자
민경석 기자
수정 2026-05-18 17:13
입력 2026-05-18 17:13
세줄 요약
  • 대구 중구 남산동 상가주택 화재 발생
  • 70대 주민 1명 숨진 채 발견
  • 소방 25대·72명 투입해 20분 만에 진화
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18일 낮 12시53분쯤 대구 중구 남산동의 한 주택에서 불이 나 70대 1명이 숨지고 약 20분 만에 진화됐다. 대구소방안전본부 제공
18일 낮 12시53분쯤 대구 중구 남산동의 한 주택에서 불이 나 70대 1명이 숨지고 약 20분 만에 진화됐다. 대구소방안전본부 제공


대구의 한 상가주택 2층에서 불이 나 70대 주민이 숨졌다.

18일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 낮 12시 53분쯤 중구 남산동에 있는 한 상가주택 2층에서 불이 났다.

이 불로 주택에 거주 중인 A(70대)씨가 숨진 채 발견됐다.

“아파트 앞 주택에서 연기가 많이 난다”는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 차량 등 장비 25대와 인력 72명을 투입해 약 20분 만에 불길을 잡았다.



경찰과 소방 당국은 사망자 신원 확인과 함께 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사 중이다.

대구 민경석 기자
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