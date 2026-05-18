전북선관위, 전주월드컵 경기장서 ‘FAIR한 선거만들기’ 캠페인

세줄 요약 전주월드컵경기장서 선거 참여 독려 캠페인 진행

전북선관위·전북현대, 지방선거 앞두고 협업

시축·영상·배너로 정책 선거 의미 전달

이미지 확대 전북특별자치도선거관리위원회가 지난 17일 전주월드컵경기장에서 ‘FAIR한 선거만들기’ 홍보 캠페인을 진행했다. 전북선관위 제공

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전북특별자치도선거관리위원회가 축구팬들을 대상으로 투표 참여 독려에 나섰다.전북선관위는 지난 17일 전북현대모터스FC와 함께 전주월드컵경기장에서 ‘FAIR한 선거 만들기’ 홍보 캠페인을 진행했다고 18일 밝혔다.이번 행사는 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고, 유권자들과 현장에서 직접 소통하며 투표 참여와 정책 선거의 가치를 알리는 데 목적을 둔다.이날 경기에 앞서 투표 참여 홍보대사인 김차동 씨가 공명선거의 염원을 담은 시축자로 나섰고 전광판에는 온라인상에서 화제를 모았던 전북현대 소속 스타 선수들이 참여한 ‘투표 참여 챌린지’ 영상이 송출됐다.또한 경기장 곳곳에 설치된 LED 보드와 배너 등을 통해 유권자들에게 지방선거 일정과 정책 선거의 의미를 시각적으로 전달했다.전북선관위 관계자는 “이번 캠페인이 선거에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 바라며 경기장을 찾는 도민들의 관심이 투표 참여로 이어질 수 있도록 남은 기간 홍보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.설정욱 기자