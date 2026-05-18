HJ중공업 1분기 영업이익 246억원…전년보다 347% 증가

세줄 요약 1분기 매출 5414억원, 영업이익 246억원 기록

조선 부문 고부가가치선 매출 반영, 이익 급증

건설 부문 원가 관리로 흑자 기조 유지

이미지 확대 HJ중공업이 건조한 7900TEU급 컨테이너선. HJ중공업 제공

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HJ중공업은 올해 1분기 매출 5414억원, 영업이익 246억원, 당기순이익 255억원을 기록했다고 15일 공시했다.매출은 지난해 1분기 4100억원보다 32% 늘었다. 영업이익은 55억원에서 191억원 늘어 347% 증가했다. 당기순이익은 56억원에서 255억원으로 올라 355% 증가한 것으로 집계됐다.양대 사업 부문 중 하나인 조선 부문에서 친환경 컨테이너선을 포함한 고부가가치선 건조 물량이 매출에 반영되며 실적 개선을 이룬 것으로 풀이된다. 조선 부문 매출은 지난해 같은 기간 1581억원이었는데, 올해는 2686억원으로 70% 증가했다.조선 부문 매출은 2022년 전체 매출에서 차지하는 비중이 18%까지 떨어졌으나, 지난해에는 절반 수준으로 회복했다.건설 부문 매출은 2479억원에서 2693억원으로 8.6% 증가했다. 국내외 건설경기 둔화와 원자재가 및 인건비 상승 등으로 인한 공사 원가 부담을 극복하고 원가율 관리에 주력해 흑자 기조를 유지했다.HJ중공업 관계자는 “친환경·고부각치 선박을 중심으로 한 고수익 프로젝트 매출 비중이 확대되면서 전년 같은 기간 대비 영업이익이 대폭 늘었다. 양대 사업 부문에서 3년 치 이상의 안정적인 수주잔량을 확보한 만큼 지속적인 체질 개선과 원가구조 혁신을 통해 안정적인 성장세를 이어 가겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자