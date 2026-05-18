서대문구에 멧돼지 막는 울타리 생긴다…서울시, 도심 멧돼지 차단 총력

올해 포획틀 10개·차단 울타리 3㎞ 추가

이미지 확대 멧돼지 포획틀 서울시가 도심에 멧돼지 출몰을 예방하기 위해 설치할 멧돼지 포획틀

서울시 제공

이미지 확대 포획 멧돼지. 서울신문 DB

세줄 요약 서대문구에 멧돼지 차단 울타리 신규 설치

포획틀 10개·울타리 3㎞ 추가 보강 계획

신촌 일대 목격 신고 증가에 대응 강화

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최근 신촌 대학가 인근에서도 멧돼지 목격 신고가 잇따른 가운데 서울 서대문구에도 멧돼지가 도심으로 이동하지 않도록 막는 차단 울타리가 설치된다.서울시는 국립공원공단과 함께 멧돼지 포획틀 10개, 차단 울타리 3㎞를 추가로 설치할 계획이라고 18일 밝혔다. 이는 지난해 설치한 포획틀 6개, 차단 울타리 1.43㎞ 대비 2배 가까이 늘어난 규모다. 현재까지 서울에 포획틀은 184개가, 차단 울타리는 18.8㎞에 걸쳐 설치돼 있다.시는 멧돼지 출몰이 잦은 주거지 인접 구간에는 차단시설을 추가하고, 산과 가까운 일대는 포획틀을 설치한다는 방침이다. 시 관계자는 “국립생물자원관의 출몰 예측 지도 등을 활용하고 자치구별 출몰 신고 등을 고려해 은평구와 강북구 등에는 포획틀을 추가한다”면서 “울타리가 없던 서대문구에도 설치할 계획”이라고 설명했다.앞서 2023년 서울에서만 멧돼지가 출몰했다는 소방 신고가 649건으로 급증하자, 시는 차단 시설 확대 등 대응을 강화해왔다. 이에 따라 북한산 일대 멧돼지 서식 밀도는 2022년 ㎢당 2.1마리에서 2024년 ㎢당 1.6마리로 줄었다. 소방 출동 건수도 2024년 589건에서 지난해 494건으로 16.1% 감소했다.아울러 시는 멧돼지가 출몰할 위험이 있는 지역에서는 가독성이 높은 주의 안내판을 설치하고 생태·환경교육도 확대한다. 등산 중이나 도심에서 멧돼지를 마주칠 경우 큰 소리를 내지 않고 나무나 바위 등 시야가 차단되는 장소로 이동하는 등 행동요령도 안내할 계획이다. 국립공원공단, 자치구 등과 음식물 쓰레기 관리나 무단 경작 등을 줄이기 위한 홍보도 실시할 예정이다.김영환 시 정원도시국장은 “북한산국립공원과 협력해 멧돼지 출몰로 인한 시민 불안을 줄이고 안전 관리를 강화하고 있다”며 “시민들께서도 지정된 등산로 이용, 행동요령 숙지, 자연환경 보호에 적극 동참해 달라”고 당부했다.김주연 기자