문경 ‘왕사남’·경주 ‘벚꽃’, 1분기 경북 관광 쌍끌이

세줄 요약 경북 1분기 관광객 4639만명으로 증가

문경 왕사남 효과로 방문객 13.3% 급증

경주 벚꽃·명소 인기로 SNS 언급 확대

이미지 확대 지난 4월 경북 경주시 불국사공원을 찾은 외국인 관광객들이 겹벚꽃을 배경으로 사진을 찍고 있다. 경주시 제공

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영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행과 ‘벚꽃 명소’ 인기로 관광객이 몰리면서 올해 1분기 경북 관광 시장에 훈풍이 불었다.경북문화관광공사는 올해 1분기 경북을 찾은 관광객 수가 전년 동기 대비 약 5.3%(231만명) 증가한 4639만명으로 집계됐다고 18일 밝혔다. 외국인 방문객은 전년 동기 대비 약 7.0% 증가한 101만명, 내국인은 약 5.0% 증가한 4538만명으로 각각 나타났다.문경시는 영화 왕사남 촬영지로 알려지면서 관광객 발길이 이어졌다. 전년 대비 방문객이 13.3%(32만명) 늘면서 273만명이 다녀가 증가세가 가장 컸다. 특히 문경새재 오픈 세트장을 중심으로 한복 체험 등 체험형 콘텐츠가 확산하면서 가족 단위와 젊은 층 관광객이 늘었다.SNS상 경북 지역 여행 언급량도 지난해 1분기 대비 약 10.0% 상승했다. 가장 많이 언급됐던 키워드는 ‘벚꽃’으로 경주 보문관광단지, 황리단길, 불국사, 대릉원 등이 주요 명소로 떠올랐다. 국립경주박물관 또한 ‘신라 금관 특별전’ 연장 개최로 내비게이션 검색 순위 상위권을 차지했다.관광 소비 규모는 전년 대비 7.9% 늘어난 1조 3781억원을 기록했다. 콘도와 제과음료업, 기타관광쇼핑, 의료관광, 육상운송 등 소비 비중 증가가 두드러졌다.김남일 경북문화관광공사 사장은 “봄철 기상 특수와 영상 콘텐츠를 활용한 지역 마케팅이 실질적인 관광객 유입으로 이어진 유의미한 시기였다”며 “앞으로도 특색 있는 계절별 체험 프로그램을 통해 방문객들이 지역의 매력을 체감할 수 있는 내실 있는 관광 환경을 만들어가겠다”고 했다.경주 김형엽 기자