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전남 나주 주택서 불…70대 여성 거주자 숨져

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강남주 기자
수정 2026-05-17 21:52
입력 2026-05-17 21:52
세줄 요약
  • 나주 동강면 주택 화재 발생
  • 70대 여성 거주자 심정지 후 사망
  • 소방 3시간 45분 만에 완진
이미지 확대
화재 현장. 연합뉴스
화재 현장. 연합뉴스


전남 나주의 한 주택에서 불이 나 70대 여성이 숨졌다.

17일 소방 당국에 따르면 이날 오후 4시 8분쯤 나주시 동강면의 한 주택에서 불이 났다.

이 불로 해당 주택에서 안방에 있던 거주자 70대 여성 A씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다. 또 주택과 집기 도구 등이 불에 탔다.

소방 당국은 장비 20대, 인력 38명을 투입해 화재 3시간 45분 만인 오후 7시 53분쯤 불을 완전히 껐다.



소방 당국은 A씨의 정확한 사망 원인 및 화재 원인 등을 조사하고 있다.

강남주 기자
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