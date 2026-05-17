벌써 초여름 날씨… 여의도 물빛광장 찾은 시민들

이미지 확대 낮 최고기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 서울 영등포구 여의도물빛광장을 찾은 피서객들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 2026.5.17 이지훈 기자

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낮 최고기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 서울 영등포구 여의도물빛광장을 찾은 피서객들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다.이지훈 기자