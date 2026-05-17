사회 벌써 초여름 날씨… 여의도 물빛광장 찾은 시민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/17/20260517500056 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-17 14:38 입력 2026-05-17 14:38 이미지 확대 낮 최고기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 서울 영등포구 여의도물빛광장을 찾은 피서객들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 2026.5.17 이지훈 기자 낮 최고기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 서울 영등포구 여의도물빛광장을 찾은 피서객들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 17일 서울의 낮 최고기온은 몇 도를 기록했는가? 30도 미만 30도 초과