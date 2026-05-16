“강남 경찰관이 유흥업소에 접대 요구” 의혹…“자수하라” 조사 나서

세줄 요약 강남경찰서 지구대, 유흥업소 접대 의혹 조사 착수

전 직원 대상 업소 방문 여부까지 전면 확인

강남서 수사라인, 최근 대규모 인사 교체 진행

이미지 확대 경찰 자료 사진. 연합뉴스

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서울 강남경찰서에 소속된 한 지구대가 전 직원을 대상으로 유흥업소 방문 여부를 조사한 것으로 전해졌다.16일 경찰에 따르면 강남경찰서 소속 A 지구대는 소속 경찰관 B씨가 관내 유흥업소를 찾아 접대를 요구했다는 의혹이 제기돼 조사에 나섰다.문제가 된 업소는 과거 한 연예 프로그램 출연자가 범행을 저질러 체포되는 등 취객 관련 사건·사고가 자주 일어나는 곳으로 알려졌다.2019년 ‘특별 인사 관리 구역’으로 지정된 강남서는 현재 대대적인 수사라인 물갈이가 진행되고 있다. 강남서 수사팀 간부였던 한 경감이 유명 인플루언서 관련 사건을 무마하고 향응과 금품을 제공받았다는 의혹이 검찰 수사로 드러나면서다.최근 서울경찰청 인사에 따라 수사과장 전원이 지방청 출신 인사로 채워졌으며, 형사 라인도 비강남권에서 전출이 왔다. 경정뿐 아니라 아래 계급에 대한 인사도 예정된 만큼, 수사라인 물갈이는 2019년 ‘버닝썬’ 사태 후 역대 최대가 될 전망이다.윤예림 기자