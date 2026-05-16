서울신문 하프마라톤 열전…하프·10㎞ 우승자 경쟁 마무리

세줄 요약 서울신문 하프마라톤대회, 시민 1만명 참여

상암동·가양대교 코스, 초여름 한강 질주

하프·10㎞ 남녀 부문 우승자 확정

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 남자 하프 코스 부문 입상자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 여자 하프 코스 부문 입상자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 10km 코스 남자 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.16 홍윤기 기자

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 10km 코스 여지 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.16 홍윤기 기자

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16일 서울 마포구 월드컵공원 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤대회’가 시민들의 뜨거운 참여 속에 성황리에 마무리됐다.친구·연인·가족과 함께 행사장을 찾은 시민 약 1만명은 상암동 일대를 지나 가양대교 위를 달리며 초여름 한강의 바람을 만끽했다.김성수 서울신문 사장은 개회사에서 “오늘 대회가 여러분의 삶에 다시 활력을 불어넣는 전환점이 되길 바란다”라며 “마지막까지 웃으며 결승선을 통과하는 감동의 순간을 마음껏 만끽하시길 기대한다”고 말했다.경기 결과 하프코스 남자 부문에서는 타이시로 카와노(Taishiro Kawano)가 우승을 차지했고 김회묵, 박민혁이 뒤를 이었다. 여자 하프코스에서는 정혜란이 1위에 올랐으며 변은주, 조민선이 각각 2·3위를 기록했다. 10㎞ 남자 부문은 나오토 아키바(Naoto Akiba)가 우승했고 박진서, 정보영이 뒤를 이었다. 10㎞ 여자 부문에서는 이지윤이 정상에 올랐으며 김은아, 박진희가 각각 2·3위를 차지했다.홍윤기 기자이지훈 기자