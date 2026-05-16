사회 서울신문 하프마라톤 ‘완주 메달 들고’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/16/20260516500027 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-16 11:22 입력 2026-05-16 11:22 이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 완주 후 받은 메달을 들고 추억을 남기고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 완주 후 받은 메달을 들고 추억을 남기고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지