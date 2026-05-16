서울신문 하프마라톤 ‘완주 메달 들고’

이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 완주 후 받은 메달을 들고 추억을 남기고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 완주 후 받은 메달을 들고 추억을 남기고 있다.이지훈 기자