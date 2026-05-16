사회 2026 서울신문 하프마라톤 ‘만화 속 주인공이 현실로’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/16/20260516500025 URL 복사 댓글 0 이지훈, 박다운 기자 수정 2026-05-16 11:15 입력 2026-05-16 11:15 이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자 이미지 확대 애니메이션 ‘나루토’ 속 ‘아카츠키’ 복장을 입고 가양대교 위를 달린 윤성현(왼쪽)씨와 30년지기 친구들. 박다운 수습기자 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다.이지훈 기자 박다운 수습기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 서울신문 하프마라톤 대회가 개최된 장소는? 평화광장 한강공원