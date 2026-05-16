2026 서울신문 하프마라톤 ‘만화 속 주인공이 현실로’

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이지훈 기자
이지훈, 박다운 기자
수정 2026-05-16 11:15
입력 2026-05-16 11:15
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16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자
16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자


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애니메이션 ‘나루토’ 속 ‘아카츠키’ 복장을 입고 가양대교 위를 달린 윤성현(왼쪽)씨와 30년지기 친구들. 박다운 수습기자
애니메이션 ‘나루토’ 속 ‘아카츠키’ 복장을 입고 가양대교 위를 달린 윤성현(왼쪽)씨와 30년지기 친구들. 박다운 수습기자




16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다.

이지훈 기자
박다운 수습기자
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