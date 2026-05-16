사회 상암 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/16/20260516500017 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-05-16 11:03 입력 2026-05-16 11:03 이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 하프 코스 참가자들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.5.16 안주영 전문기자 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 ‘2026 서울신문 하프마라톤 대회’에서 하프 코스 참가자들이 힘차게 출발하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 대회의 정식 명칭은 무엇인가? 2026 서울신문 하프마라톤 대회 2026 마포구 하프마라톤 대회