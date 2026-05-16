사회 서울신문 하프마라톤 ‘좋은 기록을 위해’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/16/20260516500015 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-16 11:01 입력 2026-05-16 11:01 이미지 확대 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.5.16 이지훈 기자 16일 서울 마포구 평화광장에서 열린 2026 서울신문 하프마라톤 대회에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 서울신문 하프마라톤 대회가 개최된 장소는? 평화광장 한강공원