[포토] 레드카펫 위 선생님들

1 / 9 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 운동부 복장을 한 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 사진을 찍고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 사진을 찍고 있다. 2026.5.15 연합뉴스

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스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다.연합뉴스