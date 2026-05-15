사회 [포토] 레드카펫 위 선생님들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/15/20260515800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-15 14:03 입력 2026-05-15 14:03 1/ 9 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 운동부 복장을 한 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 교복을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 사진을 찍고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 이미지 확대 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 사진을 찍고 있다. 2026.5.15 연합뉴스 스승의날인 15일 경기도 수원시 팔달구 매향중학교에서 열린 ‘추억의 책가방’ 행사에서 복고풍 의상을 입은 선생님들이 레드카펫을 밟고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 날은 언제인가요? 어린이날 스승의날