경북도, ‘K-글로벌 수출 리더기업’ 육성… 해외시장 정조준

세줄 요약 경북도, K-글로벌 수출 리더기업 육성사업 추진

제조 중소기업 8곳 선발, 해외 진출 통합 지원

역량 진단부터 합작법인 설립까지 단계별 지원

이미지 확대 경북도 제공

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경북도가 수출 역량과 성장 잠재력을 갖춘 도내 중소기업을 글로벌 수출기업으로 육성한다.경북도는 15일 ‘2026 K-글로벌 수출 리더기업 육성사업’을 본격 추진한다고 밝혔다.이번 사업은 단순한 수출 지원을 넘어 기업의 글로벌 역량 진단부터 제품-시장 적합성(Product Market Fit) 검증, 현지 파트너십 구축, 합작법인 설립까지 단계별 통합 지원체계를 구축한 것이 특징이다.지원 대상은 경북에 본사와 공장을 둔 제조 중소기업 가운데 전년도 매출 140억원 초과, 직·간접 수출 실적 300만 달러 이상 기업이다. 경북도는 모두 8개 기업을 선발할 계획이다.선정된 기업에는 ▲글로벌 진출 역량 진단 ▲법률·회계·특허·마케팅 컨설팅 ▲해외 바이어 및 파트너 발굴 ▲글로벌 네트워크 구축 ▲현지 합작법인 설립 지원 등 맞춤형 해외 진출 프로그램이 집중 지원된다.특히 해외시장 진출 과정에서 발생할 수 있는 인증과 계약, 현지화 관련 리스크를 사전에 점검해 실질적인 수출 성과로 이어질 수 있도록 지원할 방침이다.사업 관련 세부 내용은 경북도경제진흥원 및 GDIN 홈페이지에서 확인할 수 있다.이재훈 경북도 경제통상국장은 “보호무역 강화와 통상환경 변화로 수출 여건이 어려운 상황에서 기술력 있는 지역 제조기업이 해외시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “경북을 대표하는 글로벌 수출 리더기업 육성에 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.안동 김상화 기자