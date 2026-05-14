매크로 돌려 야구표 ‘싹쓸이’… 700% 폭리 취한 40대 덜미

세줄 요약 매크로로 프로야구 입장권 1168장 대량 예매

최대 700% 웃돈 붙여 온라인 중개 사이트 판매

부당 이득 4300만원, 40대 남성 입건

이미지 확대 대구경찰청 깃발. 서울신문DB

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매크로 프로그램(자동 입력 반복)을 이용해 프로야구 입장권을 대량으로 사들인 뒤, 최대 7배의 웃돈을 붙여 되판 40대 남성이 덜미를 잡혔다.대구경찰청 사이버범죄수사대는 국민체육진흥법 위반 혐의로 A(40대)씨를 불구속 입건했다고 14일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난해 3월부터 9월까지 총 348회에 걸쳐 매크로 프로그램을 동원해 프로야구 삼성 라이온즈의 시범경기와 정규시즌 입장권 1168장을 사들인 혐의를 받고 있다. 일반 팬들이 예매 창에서 좌석을 구경도 하기 전에 매크로 프로그램을 통해 순식간에 입장권을 선점한 것이다.불법으로 확보한 입장권은 돈이 됐다. A씨는 장당 8000원에서 5만원 사이인 정가 입장권을 온라인 중개 사이트에 올려 많게는 700%까지 가격을 부풀려 판매했다. 경찰은 그가 이런 방식으로 챙긴 부당 이득만 약 4300만원에 이르는 것으로 파악했다.조사 결과 A씨는 본인뿐만 아니라 가족 명의의 계정까지 동원해 범행을 저지른 것으로 드러났다.현행 국민체육진흥법은 매크로 프로그램을 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있다. 이를 위반하면 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해진다.경찰 관계자는 “매크로를 이용한 암표 매매는 공정한 구매 기회를 박탈하는 명백한 불법행위”라며 “온라인상 암표 거래 게시글에 대한 모니터링을 강화하고, 발견 시 적극적인 신고를 당부드린다”고 강조했다.대구 민경석 기자