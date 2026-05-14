충북경찰청 국정목표 포스터 교체하지 않아 본청 감찰

세줄 요약 민원실 포스터 미교체로 경찰청 감찰 착수

김소연 변호사 SNS 게시로 사실 알려짐

경무계 시안 전달 누락과 뒤늦은 교체

이미지 확대 김소연 변호사 페이스북 캡처

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충북경찰청이 민원실 벽에 걸려있던 윤석열 정부의 국정 목표 포스터를 교체하지 않아 감찰을 받고 있다.14일 충북경찰청에 따르면 이날 경찰청이 감찰계 직원 2명을 충북경찰청에 보내 경무계와 민원실을 상대로 감찰을 벌이고 있다.이번 감찰은 김소연 변호사의 SNS가 발단이 됐다.지난 4월 27일 김 변호사는 충북경찰청 민원실을 찾았다가 벽에 걸려 있는 윤석열 정부의 국정 목표 포스터를 보고 “윤석열 정부 시절 국정목표가 그대로 걸려 있네요. 너무 반갑고 또 눈물이 납니다. 보기만 해도 뭉클합니다”는 글과 포스터 사진을 자신의 SNS에 게시했다.이 글을 통해 포스터가 교체되지 않은 사실을 알게 된 경찰청은 경위 파악을 위해 감찰을 지시한 것으로 전해졌다.충북청 경무계는 지난 1월 하달받은 이재명 정부의 국정 목표 시안을 민원실에 전달하지 않은 것으로 알려졌다.충북청 민원실은 지난달 30일 윤석열 정부의 국정 목표 포스터를 치우고 지난 8일 그 자리에 이재명 정부의 국정 목표 포스터를 게시했다.청주 남인우 기자