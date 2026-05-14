7년 세월 버팀목…아버지 잃은 제자에 매달 15만원 건넨 교사

세줄 요약 아버지 잃은 제자에 7년간 매달 15만원 송금

초등 1학년 담임 인연, 졸업 때까지 지원 약속

어머니 감사 편지로 뒤늦게 알려진 선행

이미지 확대 스승의날을 앞둔 지난 9일 밤 부산 수영구 광안리해수욕장 드론 라이트 쇼에서 ‘존경하는 선생님!’이라는 문구가 연출되고 있다. 부산 연합뉴스

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경북 포항의 한 초등학교 교사가 아버지를 잃은 제자를 남몰래 7년 동안 도운 사실이 뒤늦게 알려졌다.14일 포스코교육재단에 따르면 재단 소속 교사 A씨는 자신의 제자 B군에게 7년 동안 매달 15만원씩 송금했다. 이는 B군의 어머니가 재단 이사장 앞으로 편지를 보내면서 밝혀졌다.앞서 B군이 초등학교 5학년이던 2020년 갑작스레 아버지가 세상을 떠나게 됐다. 당시 고혈압과 당뇨를 앓고 있던 B군의 어머니는 식당 서빙과 환경미화 기간제 일자리를 전전하며 힘들게 가정을 지켜야 했다.그러던 중 B군이 1학년 때 담임을 맡았던 A씨에게 사정을 털어놨고, A씨는 “B군에게 밥 한 끼라도 사주고 싶으니 고등학교 졸업 때까지 돕겠다”고 선뜻 손을 내밀었다. 이후 매월 1일 15만원을 송금하며 7년의 세월 동안 버팀목이 돼 주었다.그러면서 A씨는 “아무에게도 알리지 말아 달라”고 부탁했고, B군의 어머니 또한 약속을 지켰다.올해 3월 B군의 어머니는 안정적인 일자리를 얻게 되면서 보답할 방법을 고민했고, “밤마다 천장을 보며 선생님에 대한 고마움으로 눈물을 적셨습니다. 일가친척도 못 해주는 일을 해주셨습니다”라며 신경철 포스코교육재단 이사장에게 편지를 썼다.스승의 날을 앞두고 일화가 밝혀지면서 포스코교육재단은 A씨에게 표창과 함께 부상을 수여했다.포스코교육재단 관계자는 “한 가정을 일으켜 세운 따뜻한 기적이자, 모든 교육자에게 깊은 울림을 주는 귀감”이라며 “재단은 묵묵히 사명을 다하는 교직원들의 숭고한 정신을 발굴·격려해 나가겠다”고 했다.포항 김형엽 기자