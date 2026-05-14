경찰, 세종 지적장애인 학대 의혹 ‘재수사’

세종경찰청, 장애인 진술 조력 등 부실 인정

이미지 확대 세종경찰청. 서울신문 DB

세줄 요약 세종경찰청, 지적장애인 학대 의혹 재수사 착수

무혐의 종결 뒤 가족 이의신청으로 원점 재검토

진술 조력자 미동석 등 조사 절차도 다시 확인

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장애인 거주시설의 지적장애인 학대 의혹에 대해 무혐의 결정을 내렸던 경찰이 1년 만에 재수사에 나섰다.세종경찰청은 14일 지적장애인 학대와 관련해 지난 6일 재수사에 착수했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 지난해 1월 세종시의 한 지적장애인 거주시설에 입소했던 40대 중증장애인 A씨의 몸에서 멍이 발견돼 병원 진찰 결과 갈비뼈 골절 등 전치 12주 진단을 받았다. 이에 따라 세종시 산하 장애인 권익옹호 기관이 40여 일간 조사를 거쳐 “학대가 의심된다”며 세종 북부경찰서에 수사를 의뢰했다.경찰은 의사소통에 어려움이 있는 A씨와 시설 관계자, A씨 동료 등을 상대로 학대 의혹을 조사한 후 지난해 6월 증거 불충분으로 입건 전 종결 처리했다.그러나 A씨 가족은 수사 결과에 이의를 신청했고 세종경찰청은 사건을 원점에서 재조사하기로 했다.경찰 관계자는 “당시 A씨 부상이 학대에 의한 것인지, 다른 원인에 의한 것인지 확실한 혐의점을 찾기 어려웠다”면서도 “장애인 진술 조력자를 동석하지 않은 상태에서 진술받았던 점 등을 인정해 재수사를 결정했다”고 밝혔다.앞서 세종 장애인차별철폐연대는 지난 12일 세종 북부서 앞에서 집회를 열고 “경찰 재수사가 제대로 이뤄져야 할 것”이라고 강조했다.세종 박승기 기자