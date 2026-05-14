“00은행입니다”…피싱조직에 번호 조작 권한 넘긴 알뜰폰 통신사 직원 체포

통신사·문자발송업체 관계자 39명 체포

이미지 확대 문자발송업체가 금융기관을 사칭해 보낸 문자메시지. 서울경찰청 제공

이미지 확대 알뜰폰 통신사 직원 A씨와 보이스피싱 조직원이 주고 받은 텔레그램 메시지. 서울경찰청 제공

세줄 요약 알뜰폰 통신사 직원, 피싱조직에 권한 제공

금융기관 사칭 음성광고·미끼 문자 대량 발송

경찰, 39명 체포·범죄수익 몰수보전 신청

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피싱 조직의 의뢰를 받고 금융기관 대표번호로 발신번호를 조작하고 피싱 문자를 발송한 일당이 경찰에 붙잡혔다.서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 발신번호를 조작한 통신사와 카드사 사칭 문자 발송 서비스를 제공한 업체 18곳을 적발하고 관련자 39명을 체포했다고 14일 밝혔다. 이 가운데 5명은 구속됐다.경찰 조사에 따르면 한 별정통신사를 통해 2024년 1월부터 지난해 3월까지 약 18만 건의 금융기관 사칭 음성 광고가 발송됐다. 확인된 피해자는 41명, 피해 금액은 94억원에 달한다. 별정통신사는 일반 통신사의 망을 빌려 통신 서비스를 제공하는 것으로, 일명 ‘알뜰폰’ 통신으로 불린다.알뜰폰 통신사 관리자 A씨는 통신망 접속 권한과 계정 정보를 피싱 조직에 넘겼다. 피싱 조직원들은 통신망에 원격 접속해 발신번호를 금융기관 대표번호로 조작한 뒤 ‘카드가 발급됐다’는 등의 내용의 음성 광고를 대량 발송했다. 이들은 전화를 받은 피해자들에게 수사기관을 사칭해 다시 연락한 뒤 “사건에 연루됐다”고 압박해 돈을 빼낸 것으로 확인됐다.A씨는 감독기관의 점검 당시 “서버가 해킹됐다”고 속였지만, 경찰 조사 결과 해킹 기록은 없었다. 그는 과거에도 피싱 조직에 통신망을 제공한 전과가 있는 것으로 조사됐다.또 다른 문자 발송 업체 18곳에서는 지난해 1월부터 지난 3월까지 약 5억 8000만 건의 미끼 문자가 전송됐다. 피싱 조직은 문자를 받고 연락한 피해자들에게 금융기관이나 수사기관 등을 사칭했고, 총 42명이 86억원 상당의 피해를 입었다.경찰은 통신업체 사무실 등 62회에 걸친 압수수색으로 발신 번호 변작 내역 등 증거를 확보했다. 이어 범죄 수익 89억 2000만원에 대해 기소 전 몰수·추징보전을 신청해 법원이 이를 전액 인용했다.경찰 관계자는 “피싱 조직에 대한 수사를 이어가고 있다”며 “통신사에 번호 변작 등 범죄 전력자를 채용하지 않도록 관련 제도 개선을 권고할 예정”이라고 말했다.손지연 기자