주왕산서 숨진 초등생 오늘 부검…이후 유족에 인계

“최종 결과 도출까지 최소 2주∼1달”

이미지 확대 최근 경북 청송 주왕산서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 초등생 A군의 생전 모습. 연합뉴스

세줄 요약 주왕산 실종 초등생 A군 부검 진행

추락 손상 1차 소견, 최종 결과 대기

부검 후 유족 인계, 경위 조사 예정

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경북경찰청은 경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생 A(11)군 시신에 대한 부검을 14일 실시했다.부검은 이날 오전부터 국립과학수사연구원 대구과학수사연구소에서 진행됐다. 이르면 이날 오후 중 1차 부검의 소견이 나올 것으로 전망됐다.통상 부검 절차는 4∼5시간이 걸리며, 최종 결과가 나올 때까지는 최소 2주 또는 1달 이상이 걸린다고 수사기관 관계자는 설명했다.경찰은 부검을 마치는 대로 A군 시신을 유족에게 인계할 방침이다.앞서 경찰은 A군 시신을 검시한 결과 ‘추락에 의한 손상’이라는 1차 소견을 내놓은 바 있다.A군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원을 찾았다가 홀로 산행에 나선 뒤 연락이 끊겨 실종됐다.당국은 경찰·소방·국립공원공단 등 인력 350여명과 헬기, 드론, 구조견 등을 투입해 수색 작업을 벌였고, 지난 12일 오전 10시 13분쯤 주왕산 주봉 인근 주왕암 방면 400ｍ 지점 수풀 지역에서 숨진 A군을 발견했다.경찰은 부검 결과와 현장 상황 등을 토대로 정확한 경위를 조사할 계획이다.청송 김상화 기자