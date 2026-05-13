내 삶을 바꾸는 고품격 배움…부산시민대학 수강생 모집

세줄 요약 부산시민대학 2026년 운영기관 선정 및 모집

지역 10개 대학 참여, 총 20주 과정 운영

디지털·AI·에너지테크 등 미래역량 교육

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시는 2026년 부산시민대학 학과 운영 기관을 선정하고, 18일부터 교육과정 수강생을 모집한다고 13일 밝혔다.부산시민대학은 수준 높은 평생교육 수요 충족, 미래를 대비한 시민 역량 강화 및 자아실현을 지원하는 사업이다.부산대, 신라대, 동의대 등 부산지역 10개 대학이 참여해 체계적이며, 양질의 교육을 제공한다.교육은 각 대학 캠퍼스에서 상·하반기 각각 10주씩 총 20주 동안 운영되며, 이달 말부터 대학별 일정에 따라 차례대로 개강한다.특히 시는 이번 교육을 통해 미래 변화에 대비할 수 있도록 디지털 테크와 에너지테크 등 부산시 9대 전략산업을 비롯해 인공지능(AI)·영어 관련 역량 강화 분야, 인문학 등 교양 분야 교육으로 구성했다.오프라인 교육을 100시간 이상 이수한 시민에게는 시민명예학위를 수여한다.김귀옥 부산시 청년산학국장은 “대학 전공 수업에 버금가는 수준 높은 교육과정”이라며 “배움의 즐거움을 누리며 미래를 설계하는 소중한 기회를 얻길 바란다”라고 전했다.부산 신정훈 기자